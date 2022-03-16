Habertürk ve Show TV'ye ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Başarı Ödülleri’nden kazananlar belli oldu.

Habertürk TV Haber Yayın Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın, 1 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan Satır Arası haber programıyla övgüye değer görüldü.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2021 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün de Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım’a verilmesini kararlaştırdı.

TGC Yönetim Kurulu, Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun önerileri doğrultusunda “Kadın Haber Ödülü” kapsamında Tuğba Södekoğlu-Tolga Ayçiçek’in SHOW TV’de 14 Aralık 2021’de yayınlanan “Metroda Taciz” haberini ödüle layık gördü.