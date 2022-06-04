Habertürk'ün mutlu günü

Habertürk Spor editörü Çağatay Çelik, Kübra Okuyucu ile hayatını birleştirdi.

Samsun'da gerçekleşen törene çiftin yakınları ve meslektaşları katıldı.

Habertürk olarak Çağatay Çelik ve Kübra Okuyucu'ya sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyoruz.