Habertürk'ün mutlu günü

Habertürk TV Ana Haber spikeri Ceren Bektaş, iş adamı Gökçe Atuk ile dünyaevine girdi. Çift, aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreni ile evlendi.



Ceren Bektaş, duygularını "Yıllarca o kadar canlı yayın yaptım ama hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum, tabiiki çok mutluyuz" sözleriyle ifade ederken, Gökçe Atuk ise "Bizimki müthiç bir aşk hikayesi. Çok badirelere, zorluklara dayanan ama ilk görüşte başlayan ve şimdi de müthiş bir aile kurarak inşallah sonsuzluğa kadar devam edecek.Müthiş bir aşk hikayesinin en mutlu günü belki de bugün..." şeklinde konuştu.