Habertürk TV'ye 'En iyi haber programı' ödülü!

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2019 yılının en başarılı gazetecileri ödüllerini aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yılın başarı ödüllerini alan gazetecilere ödülleri törenle verildi.

2019 yılının En İyi TV Haber Programı ödülü Habertürk Haber Merkezi'nin hazırladığı "Hayatın İçinden" programına verildi. Habertürk Haber Merkezi muhabir, kameraman, kurgu ve grafik ekibinin birlikte hazırladığı haber programı, birinci yılın sonunda en başarılı haber programı seçildi.

Törende konuşan Habertürk Muhabiri Öznur Karslı, "Muhabir arkadaşlarımızın dışında kameraman arkadaşlarımız, kurguda bizlere destek olan tüm arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin bu yoğun gündeminde bu programla bize farklı hikayeleri, başarı hikayelerini, dram hikayelerini izleyiciyle buluşturma fırsatı verdiği için Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'a da teşekkür ediyoruz." dedi.

Habertürk TV'de her cumartesi yayınlanan haber programı Hayatın İçinden'de gündemdeki olaylar, tanıklar ve belgeler ışığında anlatılıyor.