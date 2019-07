Gelişmeleri en hızlı ve doğru şekilde yansıtan haberleriyle; siyasetin ve sosyal hayatın gündemini masaya yatıran programlarıyla Habertürk TV, Haziran ayını da zirvede kapatarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Haber kanalları arasındaki rekabette başarısıyla dikkat çeken Habertürk TV, Haziran ayına aldığı birinciliklerle damga vurdu.

Birbirinden güçlü programlarıyla gündemdeki gelişmeleri an be an ekrana getiren Habertürk TV, “AB Tüm Gün” ve “AB Prime Time”da haber kanalları arasında birinci olarak, zirvedeki yerini korudu. Türkiye’de ve dünyada öne çıkan başlıklar ve sıcak gelişmelerin masaya yatırıldığı Habertürk TV, Haziran ayında AB’nin en beğenilen kanalı oldu.