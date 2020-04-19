19 NİSAN 2020
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Habertürk TV'den orijinal görüntüyle yanıt

Habertürk TV, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yayında muhabirin İETT hizmetini anlatırken kullandığı bir ifadenin sosyal medyada kesilip "metrobüslerin çalışmadığını" söylediği yönünde algı yaratılması üzerine söz konusu kaydın orijinalini sosyal medyada yayınladı

19.04.2020 - 15:50 | Güncelleme: ABONE OL
Habertürk TV
HABERTURK.COM

Habertürk TV, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yayında muhabirin bir sözünün kesilerek kullanılmasının ardından "Montajlanmış görüntü ve paylaşımlara ilişkin" bir açıklama yaptı ve o görüntülerin orijinalini yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün Habertürk TV yayınında muhabirimiz sokağa çıkma kısıtlaması ve İETT hizmetini anlatırken bir ifadesi kesilip kullanılarak sosyal medyada paylaşılmış ve sanki "metrobüslerin çalışmadığını" söylediği yönünde algı yaratılmıştır. Sosyal medyada bir cümle montajlanarak Habertürk markası karalanmaya çalışılmaktadır. Üstelik, bu paylaşımları yapanların bir bölümü haberin tamamını görünce özür dileyerek paylaşımlarını silmişlerdir. İzleyicilerimizi doğru bilgilendirmek için kaydın tamamını yayınlıyor, bu tür manipülatif girişimlerin Habertürk TV'nin objektif ve özgürlükçü yayın politikasına zarar veremeyeceğini hatırlatmak istiyoruz."

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