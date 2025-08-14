Habertürk
    Takipde Kalın!
        Habertürk'ten MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

        Habertürk'ten MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk Televizyonu ve Haberturk.com Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'ü kabul etti. Terörsüz Türkiye Sürecine dair önemli mesajlar verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 19:15 Güncelleme: 14.08.2025 - 22:14
        Habertürk'ten MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret
        MHP Genel Merkezi’ndeki kabulde Bahçeli, Güngör'e yeni görevi dolayısıyla başarılar diledi.

        Bahçeli, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rolüne dikkat çekti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin özveriyle komisyon çalışmalarına katkı sunduğunu belirten Bahçeli, Terörsüz Türkiye'nin yasal ve hukuk zemininin komisyon tarafından hazırlanacağını ifade etti.

        Sürecin, Türkiye'nin ve bölgenin güvenliği açısından kritik olduğuna vurgu yaptı.

        MHP lideri, CAN Medya Grubu'na basın camiasında sürdürdüğü başarılı faaliyetler için teşekkür etti.

