Habertürk'ten MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ziyaret

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettim. Terörsüz Türkiye başta olmak üzere, TBMM’deki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ve güncel meseleler üzerine sohbet ettik.

Nazik kabulleri, muazzam bir hafıza ve berrak bir anlatımla paylaştığı… pic.twitter.com/ITlgOUO6PK