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        Haberler Spor Futbol Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'a ödül - Futbol Haberleri

        Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'a yılın spor gazetecisi ödülü

        1907 ÜNİFEB ve Ünifeb Mezunlar Derneği ortaklığıyla "Aydınlık Gelecek Ödülleri 2023" ödül töreni düzenlendi. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'a "Yılın spor gazetecisi" ödülü verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 13:39 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:39
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        1907 ÜNİFEB ve Ünifeb Mezunlar Derneği ortaklığıyla “Aydınlık Gelecek Ödülleri 2023” ödül töreni düzenlendi.

        1907 ÜNİFEB ve Ünifeb Mezunlar Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Aydınlık Gelecek Ödülleri gecesinde 2023 yılında başarı göstermiş Fenerbahçe Spor Kulübü branşları, yöneticileri ve sporcuları ödüllendirildi.

        "Yılın spor gazetecisi" ödülünün sahibi Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul oldu. Kul'a ödülünü Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Can Gebetaş takdim etti.

        Geceye; Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Selahattin Baki, İlker Dinçay, Can Gebetaş, Kemal Danabaş ve 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri katılım gösterdi.

        Törende ödül verilen kategoriler ve kazananlar şöyle:

        Yılın Erkek Basketbolcusu: Nigel Hayes-Davis

        Yılın Kadın Basketbolcusu: Emma Meeseman

        Yılın Gelecek Vadeden Sporcusu: Derin Atakan

        Yılın Gelecek Vadeden Sporcusu: Kuzey Tunçelli

        Yılın Kadın Futbolcusu: Fatma Kara

        Yılın Erkek Futbolcusu: Ferdi Kadıoğlu

        Yılın Kadın Voleybolcusu: Melissa Vargas

        Yılın Erkek Voleybolcusu: Yiğit Gülmezoğlu

        Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Uğur Dündar

        Cumhuriyet 100. Yıl Özel Ödülü: Fenerbahçe Spor Kulübü

        Yılın Farkındalık Ödülü: Cengiz Ünder

        Yılın Farkındalık Ödülü: Volkan Demirel

        Yılın Golü: İrfan Can Kahveci

        Yılın Transferi: Edin Dzeko

        Yılın Antrenörü: Can Aksu

        Yılın Paralimpik Sporcusu: Yamaç Yüksel

        Yılın Olimpik Sporcusu: Buse Naz Çakıroğlu

        Yılın Takımı Ödülü: Fenerbahçe Alagöz Holding

        Yılın Kadın Sporcusu: Eda Erdem Dündar

        Yılın Erkek Sporcusu: Emre Sakçı

        Yılın Spor Gazetecisi Ödülü: Ahmet Selim Kul

        Yılın Spor Programı Ödülü: Euroleague Basketball Podcast

        ÜNİFEB Onur Ödülü: Can Gebetaş

        Yılın Projesi Ödülü: İlker Alıcı

        Fenerbahçe Tarihi Farkındalık Ödülü: Zaferin Rengi Filmi Ekibi

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