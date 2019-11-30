Habertürk fark yaratıyor

30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şu an Türkiye’de herkes Habertürk’ün ana akım medyanın yani her kesime ulaşabilen medyanın amiral gemisi olduğunu kabul ediyor.
İktidar ve muhalefet medyalarının ayrı ayrı amiral gemileri olabilir. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü’yü amiral gemisi olarak niteliyor ama muhalefetin amiral gemisi. Toplumun çok büyük kısmının Sözcü’yü eline henüz bir kere bile almadığını unutmayalım. O yüzden anaakım değil bir kesimin yayın organı.
Ciner Grubu bu handikapı aşan ve her sosyal kesimden insanın kayıtsız kalamadığı tek merkez medya grubu. Olabildiğince nesnel olmaya çalışan yegane adres. İşte öyle olduğu için son 1 hafta içinde üç kritik TV röportajına da Habertürk imza attı.
Önce gündemdeki Muharrem İnce, Didem Arslan Yılmaz’a konuştu ve flaş açıklamalar yaptı. Didem sorulması gereken tüm soruları sordu. 24 Haziran 2018’den evvel yarıştan çekilmeyi düşündüğünü ilk kez Habertürk’te açıkladı İnce.
Sonra yeni siyasi hareketin lideri Ali Babacan ile Fatih Altaylı bir röportaj yaptı. Hemen ertesi gün Altaylı üstüne bir de Ekrem İmamoğlu’nu da ağırladı. Yani moda tabirle combo yaptı.
Bu sütunlarda Altaylı ile epey polemik yapmışızdır. Hele bir ara yazılarında bana sık sık dokunduruyordu. Ben de en son sert bir yazı yayınladım kendisi hakkında. Farklı hatta belki zıt dünya görüşlerine sahibiz. Fakat bu durum objektif olmamı engellemiyor.
Ben her iki yayında da Fatih Altaylı’nın performansını beklediğimin çok üzerinde iyi buldum. Tam yerinde sorular sordu.
Mesela Ali Babacan’ın ne kadar özgürlükçü olduğunu test eden ve o açıdan Babacan’ı zorlayan sualler yöneltti. Oysa tam aksini yapabilirdi ve epey alkış alırdı. Geçmişte çok yapıldığı gibi sol ya da sağ popülist otoriter bakış açısıyla moderatörlük yanlışına düşmedi.
Atatürkçülük sorgulamasına dair suali bile maillerden gelen ısrarlar üzerine bence gönülsüz olarak sordu ama konuyu uzatmadı. Bu programla ilgili Fatih Altaylı’ya yapılan eleştirilerin son derece haksız ve yanlış olduğunu düşünüyorum.
Altaylı Babacan’ın performansını ‘Batılı muhafazakar’ bulmuş. Ben de kendisini ‘Evrensel değerler ekseninde soru soran moderatör’ olarak gördüm o yayınlarda. Tebrik ediyorum.
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