Habertürk, en çok izlenen haber kanalı olarak liderliğini sürdürüyor!

HABERTURK.COM

"Gücü Özgürlüğünde" sloganıyla yayın hayatına devam eden Habertürk; objektif, herkese söz veren ve ilkeli yayın anlayışıyla; özel haberleri ve canlı yayınlarıyla Ağustos ayında en çok izlenen haber kanalı olarak liderliğini sürdürüyor.

Tüm Türkiye'nin tercih ettiği haber kanalı seyircilerine teşekkür etti. Gündem belirleyen son dakikalar, haber ve tartışma programları ile yayınlanmaya değer her haber, aktarılmaya değer her görüş Habertürk'te sizlerle buluşmaya devam edecek.