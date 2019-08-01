Habertürk adını kullanan sahtecilere dava

İnternette birçok ünlü ismin ve markanın adını kullanan sahteciler, bu kez Habertürk'ün ve işadamı Rahmi Koç'un adını kullandı.

https://worldnews-live.com/tr-servet-sirrini-ortaya-koyuyor-rahmi-koc/ adresinde yer alan sözde haberde işadamı Rahmi Koç'un Habertürk'e röportaj verdiği ve röportajında (servet vaat eden dolandırıcıların ürünü sayesinde) nasıl zengin olduğunu anlattığı iddia edildi.

Söz konusu sahte haberle ilgili Habertürk yöneticilerinin maillerine, sosyal medya hesaplarına ve WhatsApp hattına çok sayıda şikayet gelirken konu yargıya taşındı. Habertürk olarak sürecin takipçisi olacağız.