Habertürk 2019'un tartışmasız lideri

Habertürk TV, AB kategorisinde Ekim ayını da tüm rakiplerinin açık ara önünde, haber kanallarının lideri olarak tamamladı.

Televizyon haberciliğinde farkını ortaya koyan, programları ile kalitesini konuşturan Habertürk TV, liderliğini de kaptırmadı. Habertürk TV, Ekim ayında AB kategorisinde tüm günde 2.43 izlenme oranına ulaştı. Habertürk TV, peş peşe yedi ayı birinci tamamlayarak ulaşılması güç bir başarıya imza attı.