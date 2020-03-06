Tedavisini tamamlayıp 27 yıl sonra yürümek istiyor

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Arslan'ın omuriliği 20 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında zarar gördü.
Omurilik felci teşhisiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde birçok ameliyat geçiren Arslan, kazanın ardından gördüğü fizik tedavi sayesinde 3 yıl sonra sol ayağını hareket ettirdi.
Yeniden ayağa kalkıp yürüyebilmek için yıllarca mücadele eden Arslan, geçen yıl ekim ayında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan robot yardımlı yürüyüş terapi cihazında tedavi görmeye başladı.Tedavisinin 15. gününde ayağını yeniden oynatmayı başaran Arslan, hem ailesini hem de doktorlarını sevindirdi.
'TEDAVİ 30 SEANSTAN FAZLA OLMALI'
Fatma Arslan, yaptığı açıklamada, geçirdiği kazanın ardından 27 yıldan bu yana yatağa bağımlı yaşadığını bu durumun kendisini çok üzdüğünü söyledi.Kazadan 3 yıl sonra sol bacağını hareket ettirmeye başladığında doktorlarının çok şaşırdığını belirten Arslan, şöyle konuştu:
"Robot yardımlı yürüyüş terapi cihazıyla tedavinin 15. gününde sağ bacağımı hareket ettirmeyi başladım. Ayağımdaki kaslara his gelmeye başladı. Tedavimin devam etmesini istedim ama Sosyal Güvenlik Kurumunun bu tedaviyi yılda 30 seans karşıladığını öğrendiğimde çok üzüldüm. Parasıyla almak istedim ama ailemin maddi durumu iyi olmadığı için bunu da yapamadım.Hayattaki en büyük isteğim yeniden ayağa kalkmak. Benim gibi bu durumda olan çok hasta var. En büyük isteğim bu tedavi yönteminin 30 seanstan fazla uygulanması."
Ümmi Arslan da ablasının gördüğü tedavinin ardından ilk adımlarını atmasının ailece kendilerini çok mutlu ettiğini anlattı.Tüm gününü ablasının yanında geçirdiğini dile getiren Arslan, "Ablamın tedavi olmasını istiyorum. Onunla yürümeyi ve dışarı çıkmayı çok özledim. Onu ayağa kaldırmak için mücadele ediyoruz ama maddi zorluklar yaşıyoruz. İnanıyorum ki devlet büyüklerimiz sesimizi duyarak bize yardımcı olacaktır." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!