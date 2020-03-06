Depremde hasar gören ilkokul kontrollü olarak yıkıldı

İstanbul Valiliğince depremin ardından "Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları"na göre eğitim öğretime ara verilen okullarla ilgili tamamlanan ileri tetkik çalışmaları sonucu Silivri'deki okulun yıkımına başlandı.Depremde büyük hasar gören Silivri Çeltik Mahallesi'ndeki Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."