Haber alınamayan vekil imamın cansız bedeni bulundu

Sakarya'da, haber alınamayan Bekir Türker, boş arazide ölü bulundu.

Vekil imamlık yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bekir Türker'den 13 Mayıs Cumartesi gününden itibaren haber alınamadı. Türker için endişelenen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi.

İnceleme başlatan polis ekipleri, Türker'in cep telefonuna Adapazarı ilçesi Kuzey Terminal bölgesinde boş arazide ulaştı. Çalışmalarını genişleten ekipler, sabah saatlerinde ise Türker'in cansız bedenini Dağdibi Mahallesi'nde boş bir arazide buldu.

Cinayet ihtimalini de değerlendiren ekiplerin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.