Haber alınamayan otizmli Taha Yiğit için aramalar Arnavutköy'de yoğunlaştırıldı - İSTANBUL

AA

Küçükçekmece’deki evinden 20 Nisan'da ayrılan, birer gün arayla Başakşehir ile Sefaköy'de görülen Taha için Taşoluk, Bolluca ve Haraççı’da görüldüğüne dair çok sayıda ihbar yapıldı.Bu nedenle Arnavutköy’de yoğunlaştırılan arama çalışmaları için 15 kişiden oluşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı devreye girdi.Arama çalışmalarına annesi de katılan Taha'nın, evden ayrılırken üzerinde mavi mont, kot pantolon ve spor ayakkabı olduğu belirtiliyor.Arama ekipleri, Taha Yiğit'i görenlerin 155'i aramasını istedi.