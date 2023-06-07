Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Haber alınamayan kadın inşaatta ölü bulundu

Haber alınamayan kadın inşaatın bahçesinde ölü bulundu

Isparta'da kendisinden haber alınamayan kadın, kayınvalidesi tarafından bir site inşaatının bahçesinde ölü bulundu

Giriş: 07.06.2023 - 12:15 | Güncelleme: ABONE OL
Haber alınamayan kadın inşaatta ölü bulundu
AA

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde Semiha Karaman (46), kayınvalidesi E.K.'ye "Sen yemekleri ısıt, ben geliyorum" diyerek evden ayrıldı. E.K., eve dönmeyen ve kendisinden haber alamadığı gelinini aramaya çıktı.

Karaman'ı yakındaki bir inşaatın bahçesinde hareketsiz bulunan kayınvalidenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Karaman'ın cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Evinin önünde silahla vurularak yaralandı
Evinin önünde silahla vurularak yaralandı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Tokat'ta ayı saldırısı: 1 çocuk ağır yaralı
Tokat'ta ayı saldırısı: 1 çocuk ağır yaralı
Tokat'ta zincirleme kaza: 2 yaralı
Tokat'ta zincirleme kaza: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.