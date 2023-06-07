Haber alınamayan kadın inşaatta ölü bulundu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde Semiha Karaman (46), kayınvalidesi E.K.'ye "Sen yemekleri ısıt, ben geliyorum" diyerek evden ayrıldı. E.K., eve dönmeyen ve kendisinden haber alamadığı gelinini aramaya çıktı.

Karaman'ı yakındaki bir inşaatın bahçesinde hareketsiz bulunan kayınvalidenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Karaman'ın cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü.