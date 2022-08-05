Haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Tokat Ali Paşa Mahallesinde yaşayan 42 yaşındaki Songül Baş'tan haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Baş'ın hareketsiz yattığını gördü. Yapılan inceleme Songül Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cansız bedeni olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.