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        Haber alınamayan Cennet'ten geriye veda videosu kaldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Cennet Solak, 24 Eylül tarihinde evinden ayrılarak bir daha geri dönmedi. Yeni evlenen ve çocuğu olmayan genç kadın, ailesinin ısrarlı mesajları ve aramaları sonrası veda videosu paylaşarak kimsenin peşine düşmemesini istedi. Kadın sığınma evinde olduğunu söyleyerek ailesinin peşini bırakmasını isteyen Solak'ın kadın sığınma evinde olmadığı ortaya çıktı. Aile, Solak'ın zorla kaçırıldığı veya baskı altında olduğunu düşünerek gelecek umutlu haberi bekliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 09:53 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:53
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        • 1

          Hatay'da 7 gündür kendisinden haber alınamayan ve son olarak veda videosu gönderen genç kadının ailesi gelecek haberi umutla bekliyor.

          İskenderun'da yaşayan 22 yaşındaki Cennet Solak, 24 Eylül tarihinde evinden ayrılarak bir daha geri dönmedi.

          Yeni evlenen ve çocuğu olmayan genç kadın, ailesinin ısrarlı mesajları ve aramaları sonrası veda videosu paylaşarak kimsenin peşine düşmemesini istedi.

          Kadın sığınma evinde olduğunu söyleyerek ailesinin peşini bırakmasını isteyen Solak'ın kadın sığınma evinde olmadığı ortaya çıktı.

        • 2

          Cennet Solak'ın 24 yaşındaki ablası Rabia Solak, "Salı günü haber aldım. Eşi bizzat beni ve babamları da aradı Cennet'ten haber alıp alamadığımızı sordu. Ben de Whatsapp üzerinden mesaj attım kardeşime, zaten okunduğu bilgisi kapalıydı ve 2 saat boyunca ulaşamadım. Olayın ciddiyetinin farkına vardım, sonrasında zaten sürekli ısrarla mesaj atmaya devam ettim. En sonunda belki bir ihtimal cevap verir diye polise haber vereceğimizi onun için endişeleneceğimizi yazdım.

          Sonrasında zaten kendisi 'boşu boşuna polise haber vermeyin ben iyiyim, sadece doluyum, kafam karışık' dedi ve boşanmak istediğini söyledi. Sığınma evinde olduğunu iddia ediyor. Sığınma evinde olduğunu söyledi. Günlerdir ona ulaşmaya çalışıyoruz ama haber alamıyorduk. Herkesle iletişimini koparmış hiçbir şekilde iletişimimiz yok. Farklı yollarla da iletişime girmeye çalışıyorum, arkadaşlarım aracılığıyla onların da önünü kesiyor. Bugün savcılığa gittik. Savcılıkta yani normal şartlarda biz jandarmaya haber verdik kayıp ilanında bulunduk, jandarma da gerekileni yaptığını söyledi. Sığınma evinde olup olmadığını öğrenmek için aradılar sığınma evinde yok" dedi.

        • 3

          Rabia Solak, kardeşinin kaybolduktan sonra veda videosu gönderdiğini ifade ederek, "Biz artık her şeyden korkuyoruz, bir tehdit altında olduğunu da düşünüyoruz ve herkesten şüpheleniyoruz. Sağlığı yerinde mi, yerindeyse bile tehdit altında olduğunu düşünüyoruz." dedi.

        • 4

          Solak, şöyle devam etti:

          "Hiçbir şeyi boşu boşuna yapmadığını 4 parça halinde 4-5 yıl içerisinde tüm evliliği boyunca yaşadığı sorunları, 'ben bunları yaşadım', bunlara tepki olarak bu videoyu attı. Mesajla ulaşmaya çalıştığımızda, 'çok doluyum üstüme gelmeyin, çok yıprandım boşanmak istiyorum ve eğer zorlarsanız ben intihar edeceğim. İyi şeyler yapmayacağım' şeklinde bir şeyler söyledi."

        • 5

          Evden ayrıldığında üzerinde gri mavi tonlarında kot hırka olduğunu söyleyen Solak, "2 buçuk aylık çocuğunu bünyesi kaldırmadığı için düşük yaptı ve yalnız kaldığı için evde çok yıprandı. Belli bir süre buradaydı yine toparlamıştı kendini ama şu son bir aydır yine çok yıpranmıştı çok kötüydü. Biz kendisinin her koşulda yanındayız, hangi kararı verirse versin hiç kimse de ona karşı çıkmayacak. Tehdit altındaysa veya bir baskı altındaysa biz elimizden geleni de yapacağız. Bize sığınmasını istiyoruz, ondan haber bekliyoruz ve bize güvensin" şeklinde konuştu.

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