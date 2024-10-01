Haber alınamayan Cennet'ten geriye veda videosu kaldı

Cennet Solak'ın 24 yaşındaki ablası Rabia Solak, "Salı günü haber aldım. Eşi bizzat beni ve babamları da aradı Cennet'ten haber alıp alamadığımızı sordu. Ben de Whatsapp üzerinden mesaj attım kardeşime, zaten okunduğu bilgisi kapalıydı ve 2 saat boyunca ulaşamadım. Olayın ciddiyetinin farkına vardım, sonrasında zaten sürekli ısrarla mesaj atmaya devam ettim. En sonunda belki bir ihtimal cevap verir diye polise haber vereceğimizi onun için endişeleneceğimizi yazdım.

Sonrasında zaten kendisi 'boşu boşuna polise haber vermeyin ben iyiyim, sadece doluyum, kafam karışık' dedi ve boşanmak istediğini söyledi. Sığınma evinde olduğunu iddia ediyor. Sığınma evinde olduğunu söyledi. Günlerdir ona ulaşmaya çalışıyoruz ama haber alamıyorduk. Herkesle iletişimini koparmış hiçbir şekilde iletişimimiz yok. Farklı yollarla da iletişime girmeye çalışıyorum, arkadaşlarım aracılığıyla onların da önünü kesiyor. Bugün savcılığa gittik. Savcılıkta yani normal şartlarda biz jandarmaya haber verdik kayıp ilanında bulunduk, jandarma da gerekileni yaptığını söyledi. Sığınma evinde olup olmadığını öğrenmek için aradılar sığınma evinde yok" dedi.