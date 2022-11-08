26. İstanbul Tiyatro Festivali sahnesi 19 Kasım'da festivalin bu yılki Onur Ödülü’nün de sahibi olan Ali Poyrazoğlu’nun festival için yarattığı yepyeni projesi 'Habanera Makamı’nı ağırlayacak.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 26. İstanbul Tiyatro Festivali hız kesmeden devam ediyor. Bu sene 60. sanat yılının yanı sıra kendi adını taşıyan tiyatrosunun 50. yılını kutlayan; ülkemizin kültürel belleğinde yer etmiş isimlerden Ali Poyrazoğlu, oyuncu, yönetmen, radyo ve televizyon programcısı, yazar, çevirmen ve seslendirme sanatçısı olarak sayısız esere imza attı ve atmaya devam ediyor.
80’li yıllarda pek çok müzikalde rol alan ve kurduğu Yeşil Kabare’de Adile Naşit, Yıldız Kenter, Zeki Müren, Müjdat Gezen, Ferdi Özbeğen, Sezen Aksu, Rasim Öztekin gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşan Ali Poyrazoğlu’nun tiyatrosunda güldürü kadar müzik de önemli bir yer tutuyor. Bizet’nin Carmen’ine duyduğu yakın ilgiyi, 10 yıl önce yine İstanbul Tiyatro Festivali için yarattığı ve tiyatroseverlerin büyük ilgisiyle yıllarca sürdürdüğü Asi Kuş’tan bildiğimiz Poyrazoğlu, yepyeni projesi Habanera Makamı’nda bir kez daha Carmen’e dönerek tiyatro ve operayı buluşturuyor.
Poyrazoğlu bu gösteride, anılarından hareketle, mizahi diliyle ve caz tınıları eşliğinde, sanatın yaşamlarımızda yarattığı farkın altını çizmeye hazırlanıyor. Ali Poyrazoğlu’na sahnede piyano ve vokalde Çiğdem Erken’in liderliğinde, trompette Barış Doğukan Yazıcı, kontrabasta Volkan Topakoğlu ve davulda Mertcan Bilgin’den oluşan Çiğdem Erken Kuartet eşlik ediyor. Poyrazoğlu’nun bu yepyeni ve eğlenceli gösterisi 19 Kasım Cumartesi saat 20.00’de ise Süreyya Operası’nda izleyiciyle buluşacak.
26 Kasım’a kadar sürecek 26. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programı tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde. Festival, izleyicilerine gösterilerin yanı sıra çeşitli ücretsiz etkinlikler de sunuyor. Festivalin ücretsiz yan etkinlik takvimi hakkında ayrıntılı bilgi için: https://tiyatro.iksv.org/tr/yan-etkinlikler
26. İstanbul Tiyatro Festivali’nde Haftanın Oyunları
HABANERA MAKAMI 19 Kasım Cumartesi 20.00 / Süreyya Operası
ŞAHLARI DA VURURLAR 11 Kasım Cuma 20.00 / Ses Tiyatrosu 12 Kasım Cumartesi 15.00 / Ses Tiyatrosu
KAPALI 12 Kasım Cumartesi 20.00 / Caddebostan Kültür Merkezi
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
'Habanera Makamı' İstanbul Tiyatro Festivali'nde/habanera-makami-istanbul-tiyatro-festivali-nde-3536714
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!