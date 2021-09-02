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Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde nerede çekildi, konusu ne?

Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı'ndan uyarlanan aynı isimli film serisinin 4. filmi Hababam Sınıfı Tatilde bu akşam Show TV'de ekrana geliyor. Türk sinemasının kült komedi filmleri arasına giren Hababam Sınıfı serisinde Kemal Sunal'ın oynadığı son film olan Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde nerede çekildi, konusu ne?

02.09.2021 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
Hababam Sınıfı Tatilde oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Tatilde nerede çekildi, konusu ne?

Arzu Film etiketiyle seyirci karşısına çıkan Hababam Sınıfı Tatilde filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. 1977 yapımı fenomen film Hababam Sınıfı Tatilde hakkında merak edilenleri derledik...

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİM?

Öğrenciler Okul ve Diğer
Oyuncu Rolü Oyuncu Rolü Ders
Kemal Sunal İnek Şaban Münir Özkul Müdür Muavini

Kel Mahmut

 Tarih
Feridun Şavlı Domdom Ali Avni Yalçın Avni Hoca Edebiyat
Cem Gürdap Tulum Hayri Şener Şen Badi Ekrem Beden Eğitimi
Ahmet Arıman Hayta İsmail Sıtkı Akçatepe Paşa Nuri Fizik
Ayşen Gruda Ayşe Ertuğrul Bilda Külyutmaz Necmi Biyoloji
Sevda Aktolga Sevda Hayri Karabey Rıza Hoca Coğrafya
Filiz Bozkurt Filiz Talat Dumanlı Kürt Sıtkı Matematik
Sevtap Erdemli Sevtap Muharrem Gürses Okul Müdürü

Muharrem Gür
Teoman Ayık Adile Naşit Hafize Ana
Hakkı Karadayı Veysel Efendi
Ergin Orbey Müfettiş

Hüseyin Şevki Topuz
Ali Yalaz 317 Şeref

HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.

Sevilen filmin çekimleri İstanbul Belgrad Ormanı'nda yapıldı.

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