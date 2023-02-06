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HAARP nedir, yapay deprem mümkün mü? HAARP teknolojisiyle ilgili merak edilenler

HAARP nedir? HAARP'la yapay deprem mümkün mü? Geçtiğimiz akşam İstanbul Kağıthane ve bu sabah Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası sosyal medyada bu iddia en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Peki, HAARP nedir, yapay deprem mümkün mü? İşte tüm merak edilenler ve AFAD'dan sosyal medyadaki iddialarla ilgili gelen önemli açıklama...

Giriş: 06.02.2023 - 08:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • HAARP nedir? Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 ardından da Gaziantep'te meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremlerin arından 10 ilde yıkım meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası sosyal medyada "HAARP nedir? HAARP'la yapay deprem mümkün mü?" sorularının cevabı merak edilip araştırılmaya başladı. Merak edenler için detayları ve AFAD'ın sosyal medya iddilarıyla ilgili yaptığı açıklamayı haberimizde derledik.

  • HAARP NEDİR, YAPAY DEPREM MÜMKÜN MÜ?

    HAARP, Türkçe karşılığı "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak bilinen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir.

    HAARP PROJESİ'NİN ETKİLERİ NELERDİR?

    Yetkililere göre bunun amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak, ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları vardır.
    Amerikanın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç güce de sahiptir.

  • HAARP PROJESİ DETAYLARI

    HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kontrol edilmekte ve ABD ordusunun hizmetindedir.
    Projenin kurulu olduğu Alaska'da iddialara göre 180 adet dev anten bulunmaktadır.

    Bu antenler ile üretilen manyetik dalgalar, yetkililerin yaptığı açıklamalara göre; "gelebilecek füzeleri havadayken imha etme, toprağın altında incelemeler yapma, denizaltı gemileriyle haberleşmeyi kolaylaştırma ve atmosferin durumuna müdahale etme" gibi işlevler yapmaktadır.

  • HAARP projesi, ilk olarak Sırp asıllı ABD'li bilim adamı Nikola Tesla tarafından başlangıç düzeyinde oluşturulmuştur. Tesla, atmosfere düşük düzeyde manyetik dalgalar gönderilerek güçlü bir enerji oluşturulduğunu keşfetmiştir.

    HAARP'ın kurulu olduğu bölgeye herhangi bir uçağın yaklaşması yasaktır.

  • AFAD'dan sosyal medyada ortaya atılan iddialarla ilgili şu açıklama geldi:

    Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir. 

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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