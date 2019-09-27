27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Haarp nedir, ne anlama gelir? Haarp Projesi deprem yaratır mı? soruları İstanbul depreminin ardından büyük merak konusu oldu. Haarp Projesi'ne dair çeşitli komplo teorileri hala varlığını sürdürmektedir. İşte Haarp Projesi detayları haberimizde...
HAARP NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
HAARP, Türkçe karşılığı olarak "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak çevrilen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir.
HAARP PROJESİ'NİN ETKİLERİ NELER?
Yetkililere göre bunun amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak, ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları vardır.
Amerikanın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç güce de sahiptir.
HAARP PROJESİ DETAYLARI
HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kontrol edilmekte ve ABD ordusunun hizmetindedir.
Projenin kurulu olduğu Alaska'da iddialara göre 180 adet dev anten bulunmaktadır. Bu antenler ile üretilen manyetik dalgalar, yetkililerin yaptığı açıklamalara göre; "gelebilecek füzeleri havadayken imha etme, toprağın altında incelemeler yapma, denizaltı gemileriyle haberleşmeyi kolaylaştırma ve atmosferin durumuna müdahale etme" gibi işlevler yapmaktadır.
HAARP projesi, ilk olarak Sırp asıllı ABD'li bilim adamı Nikola Tesla tarafından başlangıç düzeyinde oluşturulmuştur. Tesla, atmosfere düşük düzeyde manyetik dalgalar gönderilerek güçlü bir enerji oluşturulduğunu keşfetmiştir.
HAARP'ın kurulu olduğu bölgeye herhangi bir uçağın yaklaşması yasaktır. Elektromanyetik dalgalar üzerine çalışmalar yapılan bölge uçaklar için yüksek derecede tehlikeliri. Herhangi bir uçağın yaklaşması durumunda kurulu olan antenler faaliyetlerini otomatik olarak durdurmaktadır.
Komplo teorilerine göre HAARP projesi, yapay depremler oluşturmak, belirli bir bölgede haberleşmeyi kesmek, elektronik cihazların çalışmasını durdurmak, olabilecek büyük şiddetli bir depremi küçük parçalara bölerek önlemek ve iklim koşullarına müdahale etmek gibi işlemler için de kullanılmaktadır.
Aynı zamanda yine aynı komplo teorilerine göre, Türkiye'de 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Kocaeli/Gölcük Depremi'nde de HAARP'ın kullanıldığı iddia edilmiştir.
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