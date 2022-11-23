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HAARP gemisi nedir, yapay deprem oluşturur mu? HAARP Projesi etkileri nelerdir, deprem yaratır mı?

HAARP Projesi etkileri nelerdir, deprem yaratır mı?

HAARP Projesi etkileri, Düzce'de saat 04:08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından gündeme geldi. Sosyal medya trendlerinde üst sıralarda yer alan HAARP gemisinin depremlere neden olduğu iddia edildi. İşte, HAARP Projesi'nin etkileri hakkında merak edilenler...

Giriş: 23.11.2022 - 16:32 | Güncelleme: ABONE OL

  • Düzce'de meydana gelen depremin ardından, HAARP gemisi iddiaları sosyal medyada gündem oldu. İyonosferin özellik ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje kapsamında kurulan HAARP'ın güçlü bir silah olduğu ve deprem yarattığı iddiaları Twitter'da üst sıralarda yer alıyor. İddiaların ardından "HAARP gemisi nedir, deprem yaratır mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte, HAARP Projesi etkileri...

  • HAARP NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

    HAARP, Türkçe karşılığı "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı olarak bilinen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir.

  • HAARP PROJESİ'NİN ETKİLERİ NELERDİR?

    Yetkililere göre bunun amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak, ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları vardır.
    Amerikanın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakası ile oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç güce de sahiptir.

  • HAARP PROJESİ DETAYLARI

     

    HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kontrol edilmekte ve ABD ordusunun hizmetindedir.
    Projenin kurulu olduğu Alaska'da iddialara göre 180 adet dev anten bulunmaktadır.

    Bu antenler ile üretilen manyetik dalgalar, yetkililerin yaptığı açıklamalara göre; "gelebilecek füzeleri havadayken imha etme, toprağın altında incelemeler yapma, denizaltı gemileriyle haberleşmeyi kolaylaştırma ve atmosferin durumuna müdahale etme" gibi işlevler yapmaktadır.

  • HAARP projesi, ilk olarak Sırp asıllı ABD'li bilim adamı Nikola Tesla tarafından başlangıç düzeyinde oluşturulmuştur. Tesla, atmosfere düşük düzeyde manyetik dalgalar gönderilerek güçlü bir enerji oluşturulduğunu keşfetmiştir.

    HAARP'ın kurulu olduğu bölgeye herhangi bir uçağın yaklaşması yasaktır.

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