İHA

Puan sıralamasında bir basamak üzerlerinde bulunan rakiplerini iç saha avantajı ve taraftar desteğiyle yenerek haftayı kayıpsız geçmek amacında olduklarını ifade eden Yamak, yaptığı açıklamada “Lige verilen milli maç arasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanma fırsatı bulduk. Çalışmalarımızı kendi tesislerimizde sürdürüyoruz. Oyuncularımızın antrenmanlarda sergiledikleri performanstan memnunuz. Takımımızda moraller yerinde. İki takım içinde büyük önem taşıyan bu kritik maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. Rakibimizi Giresun’da en iyi şekilde ağırlayıp, yeşil sahada da iyi bir futbolla 3 puana uzanan taraf olmak istiyoruz. Bu zorlu 90 dakikada bütün taraftarlarımızı Çotanak Spor Kompleksi’ne desteğe bekliyoruz” şeklinde konuştu.