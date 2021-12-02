3. dakikada GZT Giresunspor'da Emre Taşdemir'in kullandığı taç atışında topla buluşan Champness, rakiplerini geçerek kaleci Ömercan Avcı ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
13. dakikada Umut Nayir'in ara pasında ceza sahasına giren Hayrullah Bilazer, kaleci Ömercan Avcı'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın orta hakemi Kutluhan Bilgiç penaltı noktasını gösterdi. 14. dakikada penaltı atışını kullanan Umut Nayir, topu ağlara gönderdi. 2-0
49. dakikada Abdulkadir Özdemir, GZT Giresunspor defans oyuncularından kaptığı topla ceza sahasına girdi, vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
57. dakikada Ankara Demirsporlu oyuncunun kalecisine hatalı ara pasında Champness topla buluştu. Ceza sahasına girerek Ömercan Avcı ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1
75. dakikada Ahmet Sivri'nin ceza sahasına girmeden yaptığı sert ve düzgün vuruşta top ağlara gitti. 3-2
85. dakikada Champness'in yerden ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Çekdar Orhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-2
Karşılaşma GZT Giresunspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
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