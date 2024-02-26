GYO sayısı 48’e ulaştı

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Borsa’da işlem gören GYO sayısı 2014 yılında 31 iken bu sayı 2020 yılına kadar sadece 2 yeni halka arzla 33’e yükseldi. İzleyen yıllarda ise 2021’de 37’ye, 2022 yılında 39’a çıktıktan sonra 2023 yılında gerçekleşen 9 yeni halka arzla sayı 48’e ulaştı.

Borsa İstanbul'da 2023 yılında toplamda 54 yeni şirket halka arz olurken, bu şirketlerin 9’unu diğer bir deyişle yüzde 15’ini GYO’lar oluşturdu. 2023 yılında halka arz olan firmaların halka arz büyüklükleri 79 milyar TL’ye ulaşırken, 9 GYO’nun halka arz büyüklüğü ise 15.9 milyar TL oldu. Böylelikle 2023 yılı halka arzlarının tutar olarak yüzde 20’si GYO halka arzları olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da şu anda mevcut 48 GYO’nun toplam güncel piyasa değeri 438 milyar TL iken, Fuzul GYO, Asce GYO, Kuzugrup GYO, Adra GYO, MHR GYO, Vera Konsept GYO, Batı Ege GYO, Sur Tatil Evleri GYO ve Avrupakent GYO’dan oluşan 9 yeni GYO’nun güncel piyasa değeri ise 76.8 milyar TL oldu.

2024'TE HEDEF 60 GYO

Halka arzlara devam eden ilgi GYO’lara olan talebin 2024 yılında da artacağını gösteriyor. 48 olan GYO sayısının 2024’te 60’a ulaşması bekleniyor.

GYO sayısındaki artışı değerlendiren GYODER GYO Komitesi Başkanı Dr. Berra Doğaner, “2023 yılı GYO’lar açısından oldukça önemli bir dönemeçti. Borsada işlem gören GYO sayısı 2014-2022 arasında 8 adet artmışken 2023 yılında 9 yeni GYO halka arz edilmiş ve toplam GYO sayımız 48’e ulaşmıştır. Bu güçlü artış sektördeki potansiyelin bir göstergesidir. Gayrimenkul sektörünün kurumsallaşmasında çok önemli rolü olan GYO’larımız sermaye piyasasından sağladığı kaynağı tek faaliyet alanı olan gayrimenkul yatırımlarının finansmanında kullanarak sektörün büyüyüp gelişmesine katkıda bulunacaklardır. 2023 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan GYO kuruluş ve dönüşüm başvuruları ile halen süre gelen hazırlıklar kapsamında 2024 yılında da GYO halka arzlarının etkili biçimde sürmesini beklemekteyiz” diye konuştu.

SPK’nın 2024 yılında yapılacak başvurular için asgari ödenmiş sermaye rakamını 500 milyon TL’ye yükselttiğini de hatırlatan Dr. Doğaner, bu rakamın 2023’te gerçekleşen halka arzlar incelendiğinde makul bir seviye olduğunu ifade etti.