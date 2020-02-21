Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına, "Alexandra Grant ile yaptığım röportajdan çok keyif aldım. O şu ana kadar konuştuğum en parlak, en yaratıcı insanlardan biri. Solumdaki de fena değil" diyerek Demi Moore'a şaka yapmayı ihmal etmedi.