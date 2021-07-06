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Gwen Stefani ile Blake Shelton evlendi - Magazin haberleri

Gwen Stefani ile Blake Shelton evlendi

2015 yılından bu yana birlikte olan Gwen Stefani-Blake Shelton çifti, ABD Oklahoma'daki çiftliklerinde dünyaevine girdi. Düğünde iki farklı gelinlik giyen Stefani, beyaz kovboy çizmeleri ile dikkat çekti

06.07.2021 - 12:19 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Yaklaşık altı yıldır aşk yaşayan şarkıcı Gwen Stefani ile müzisyen Blake Shelton, nikah masasına oturdu. Çift, ABD Oklahoma'daki çiftliklerinde sadece çok yakın aile üyeleri ve arkadaşlarının katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdi.

  • İlk evliliğini Gavin Rossdale ile yapan ve ondan üç çocuk sahibi olan Stefani, törende biri klasik, uzun ve kabarık duvaklı, diğeri mini etekli iki farklı gelinlik giydi. 

  • Ayrıca, ünlü şarkıcının gelinliğinin uzun duvağına hem kendisinin hem de Blake Shelton'ın eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları Kingston James, Zuma Nesta ve Apollo Bowie'nin isimleri işlendi.

  • 51 yaşındaki Stefani, törenin bir diğer bölümünde ise mini etekli bir gelinlik giydi. Kombinini beyaz renkli, işlemeli kovboy çizmeleri ile tamamlayan şarkıcının, file şeklinde çoraplar giydiği görüldü.

    Gwen Stefani, törende çekilen fotoğrafları Instagram'dan paylaşmayı da ihmal etmedi.

  • İLK ADIM

    Gwen Stefani, geçtiğimiz yıl ekim ayında 2015 yılından beri birlikte olduğu Blake Shelton ile nişanlanmıştı.

    Shelton, mutluluğunu, "Bir 'Evet' duydum" diyerek, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Gwen Stefani de aynı pozu "Evet, lütfen" sözleriyle yayınlamıştı.

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