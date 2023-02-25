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Gvardiol depremzedeler için imzalı formasını bağışladı

Alman ekibi Leipzig'de forma giyen Hırvat milli futbolcu Josko Gvardiol, imzalı formasını ülkemizde depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışladı.

Giriş: 25.02.2023 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
Gvardiol depremzedeler için imzalı formasını bağışladı
AA

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı ve Almanya temsilcisi Leipzig'in savunma oyuncusu Josko Gvardiol, imzalı formasını "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için bağışladı.

Gvardiol, 32 numaralı formasını imzalı şekilde Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine ulaştırdı.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan Milli Takımı ve Leipzig'in yıldız oyuncusu Gvardiol, dayanışma mesajıyla birlikte, başarılı performanslara imza attığı 32 numaralı formasını geliri depremzedelere bağışlanmak üzere büyükelçiliğimize gönderdi." ifadelerini kullandı.

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