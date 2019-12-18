MasterChef yarışmacı Güzide Mertcan, geçtiğimiz haftalarda lüks evi ile çok konuşulmuştu. Ancak Mertcan'ın, aylar önce evini satılığa çıkardığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde, "Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?" sözleri ile dikkat çeken Mertcan, evini 8. 5 milyon TL'ye satılığa çıkardığı ortaya çıktı.