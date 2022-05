"BENİ HER ZAMAN GÜLDÜRÜYORSUN"



Dedikoduların ardından çift, geçtiğimiz ay "Her şey yolunda." mesajını vermişti. Güzide Duran, eşiyle birlikte evliliklerinin 15. yıl dönümlerini kutlamıştı. Duran, bu fotoğrafı, "Beni her zaman güldürüyorsun. Mutlu yıl dönümleri aşkım..." ifadeleriyle yayınlamıştı.