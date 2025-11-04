Habertürk
        Güzide Duran ile Fikret Orman'ın Avrupa tatilinden romantik paylaşım

        Güzide Duran ile Fikret Orman'ın Avrupa tatilinden romantik paylaşım

        Güzide Duran, Fikret Orman ile çıktığı Avrupa tatilinden romantik bir fotoğraf paylaşarak mutluluğunu gözler önüne serdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 18:52 Güncelleme: 04.11.2025 - 23:34
        Romantik Avrupa tatili
        Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile bir süredir aşk yaşayan emekli manken Güzide Duran, her ne kadar olaylı bir boşanma süreci içinde olsa da, sosyal medya paylaşımlarıyla mutlu bir birliktelik sürdürdüğünü gösteriyor.

        Güzide Duran, geçtiğimiz haftalarda siyah ve beyaz kalp emojileriyle, Fikret Orman'ın yüzünü göstermediği bir fotoğrafı paylaşarak ilişkisine dair ilk sosyal medya paylaşımını yapmıştı.

        Aşıklar, birlikte Avrupa tatiline çıktı. Güzide Duran, tatilden paylaştığı fotoğrafta Fikret Orman'ın yüzünü yine göstermedi. Duran, el ele tutuştukları fotoğrafı, "İyi ki" notuyla, kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileri eşliğinde takipçileriyle paylaştı.

        Öte yandan Güzide Duran, 16 yıllık eşi iş insanı Adnan Aksoy'la boşanma sürecinde. Olaylı geçtiği bilinen davanın ilk duruşması, 6 Ocak'ta görülecek.

        #Güzide Duran
        #fikret orman
        #adnan aksoy

        Habertürk Anasayfa