"HER ŞEY SENSİN"

Sosyal medya hesabından Adnan Aksoy ile birbirlerini öptüğü esnada çekilen bu kareyi yayınlayan Güzide Duran, eşine "Her şey sensin..." sözleriyle seslendi. Aksoy da Duran'a "Sen her şeysin..." şeklinde karşılık verdi. Ünlü çift, böylelikle 'boşanma' iddialarını yalanlamış oldu.