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Güzellik yarışmasında panik dolu anlar: Elektrik çarptı, yere yığıldı

Meksika’da düzenlenen güzellik yarışmasında bir yarışmacı mikrofonu eline aldığında elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.

Giriş: 30.11.2022 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
Güzellik yarışmasında panik dolu anlar: Elektrik çarptı, yere yığıldı
İHA

Meksika’nın Michoacan eyaletinde düzenlenen Senorita Sahuayo 2022 Güzellik Yarışması'nda ikinci olduktan sonra konuşma yapmak üzere sahneye çıkan 22 yaşındaki yarışmacı Andrea Granados Victor, mikrofonu eline aldığı anda elektrik akımına kapıldı.

Bir süre çığlıklar atarak elindeki mikrofonu bırakmaya çalışan Victor sonunda yere yığılarak mikrofonu düşürdü. Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan genç kadın, birkaç dakika sonra kendine geldi.

Konuşmasını yapmak için yeniden sahneye çıkan Andrea, “Resmen şarj oldum. Hepinize teşekkür ederim. Tanrıya şükür iyiyim” dedi.

Olay sonrası muayene için hastaneye giden genç yarışmacı elinde oluşan yanık nedeniyle tedavi edildi. Olayın açık havada yapılan yarışmadan önce yağmur yağması ve yarışmacının ayaklarının çıplak olması sebebiyle meydana geldiği ifade edildi.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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