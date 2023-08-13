Güzellik salonuna gittiği için pişman olan 11 şansız kişi
Güzellik salonları, çeşitli kozmetik işlemlerle daha iyi bir görünüş vadeder ancak yine de işler düşünüldüğü gibi gitmeyebilir. Bu kapsamda; Reddit kullanıcıları, başlarına gelen talihsiz güzellik salonu hatalarını paylaşıyor.
- 1
"Size kalıcı kaşlarımı sunuyorum."
- 2
“Pudra kaşları denedim. Sanırım pigment almamış.”
- 3
"Hayatımın kesinlikle en kötü tırnak bakımı."
-
- 4
“Ne istediğime karşı ne elde ettiğim.”
- 5
"Tırnaklarımı yaptıralı 10 saat oldu ve bence berbat görünüyorlar."
- 6
"2019 ve 2022'de ben. Neden kimse bana kaşlarımın ne kadar berbat olduklarını söylemedi?"
-
- 7
“Şimdiye kadarki en kötü profesyonel tırnaklar olabilirler mi? Büyük olasılıkla."
- 8
“Kaşlarımı 2 gün önce yaptırdım.”
- 9
“Doğum günüm için tabut şeklinde tırnak istedim ve bunları aldım. Berbat görünüyorlar.”
-
- 10
“İlk defa kirpiklerimi uzattım. Kirpikler takılalı sadece 2 gün oldu ve şimdiden gözle görülür boşluklar var.”
- 11
"Birkaç ay sonra evlenmek üzere olduğunuzu ve bunun düğün makyajınızın provası olduğunu hayal edin."
Kaynak: Reddit