Güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı!

Gelen son dakika bilgilerine göre sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 28 Kasım 2023 günü Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’in Pendik’te bulunan güzellik salonu motosikletli kasklı kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.