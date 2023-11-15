Güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Banu Parlak, Polat'ların tutuklanma kararını göbek atarak kutladı!
Lüks yaşantısını sık sık sosyal medyadan paylaşan Dilan Polat, geçtiğimiz haftalarda kara para aklama soruşturması nedeniyle tutuklanmıştı. Son olarak, Dilan Polat'a, Engin Polat'a ve Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'a hakkında, şarkıcı Banu Parlak'ın Güzellik Merkezi'nin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "azmettiricilik" suçundan tutuklama kararı verildi. Kararı duyan Banu Parlak göbek atarak kutlama yaptı.
- 1
Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat'ın avukatları Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak Polat çiftinin tutukluluğuna itiraz etti. Öte yandan çift, müzisyen Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili ifadelerinin alınması için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Olayla ilgili Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat silahlı saldırıya azmettirme suçundan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler bu soruşturma kapsamında da tutuklandılar.
- 2
Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak’ın 1 Ekim’de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıda Dilan Polat ve Engin Polat'ı suçlamıştı.
- 3
Dilan Polat-Engin Polat çiftine ve Sezgin Polat’a, Banu Parlak’ın Bahçeşehir’deki güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklama kararı verildi.
-
- 4
Kararı duyan Banu Parlak sosyal medya hesabından göbek attığı videosunu yayınladı. Polat çifti ve Sezgin Polat’ın adliyeye sevk edildiğini ifade eden Parlak'ın tutuklama kararı sonrası çektiği video gündem oldu.
- 5
İşte Banu Parlak'ın göbek attığı anlar...
- 6
-
- 7