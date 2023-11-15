Güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Banu Parlak, Polat'ların tutuklanma kararını göbek atarak kutladı!

Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan ve Engin Polat'ın avukatları Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak Polat çiftinin tutukluluğuna itiraz etti. Öte yandan çift, müzisyen Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması olayı ile ilgili ifadelerinin alınması için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Olayla ilgili Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat silahlı saldırıya azmettirme suçundan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler bu soruşturma kapsamında da tutuklandılar.