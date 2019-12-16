Yarışmada Türkiye'yi temsil eden ancak dereceye giremeyen Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu, "Böylesine güzel bir ülkeyi prestijli bir platformda temsil etmek benim için bir onurdu. Desteklerinizi esirgemediğiniz için teşekkür ederim. Çok değiştim, geliştim. Serüvenim şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.