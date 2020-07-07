2011 yılında Miss Kolombiya seçilerek ülkesini Miss Universe 2012'de temsil eden Daniella Alvarez, hem güzelliğiyle hem de pozitif duruşuyla sosyal medyada beğeniliyor. Öyle ki genç kadın yaşadığı son üzücü olaya rağmen güçlü duruşuyla kendine hayran bırakmayı başardı.