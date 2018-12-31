Canlı olarak televizyonlarda da yayınlanan yarışmada birçok genç kadın Afrika'nın en güzeli olmak için yarıştı.

Yarışmada Kongo'dan 24 yaşındaki Dorcas Kasinde, son ikiye kaldı ve birinciliğin sahibi oldu. Ancak Kasinde'nin hayatının en önemli anlarından biri kabusa döndü. Kazananın açıklandığı an tepedeki fişekler genç kadının saçına da sıçradı ve Kasinde'nin saçları bir anda alev alev yanmaya başladı. Genç kadının saçındaki alevler ise arkadaşları tarafından hemen söndürüldü.

Talihsiz yarışmacı olay sonrası hiçbir şey yaşanmamış gibi seyircileri selamlayarak ödülünü aldı. Tören sonrası Miss Africa'nın sosyal medya hesabından açıklama yapan Kasinde, "Ben iyiyim, saçlarım da iyi. Şimdi iyi hissediyorum. Çok teşekkürler" dedi.