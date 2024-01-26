Güzellik bakım rutinlerinde efsaneleşmiş yaygın inançlar: Mitler ve gerçekler

Neredeyse herkes işe yarayan güzellik bakımlarını okumuş veya duymuştur. ''Yüzünüzü sık yıkamak sivilcelerin oluşmasını engeller'' veya ''her gün 15 dakika güneşe çıkmak sağlıklıdır'' gibi örnekler doğru bilinen yanlışlar arasındadır. Bunlar gibi birçok ifade vardır ve hangi iddiaların doğru olduğunu bilmek karmaşık bir iş olabilir. İşte, haber başlıklarında yanlışlarının yazılı olduğu efsaneleşmiş yaygın ifadelerin arkasındaki gerçekler….