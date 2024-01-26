Güzellik bakım rutinlerinde efsaneleşmiş yaygın inançlar: Mitler ve gerçekler
Bakım rutinleri hakkında pek çok şey söyleniyor ve bunların birçoğu uygulandıkça yaygınlaşıyor. Bu uygulamalar yaygınlaştıkça doğruluğu kontrol edilmeden efsaleneşmeye başlıyor. Peki, saçı kesmek hızlı uzatır, her gün makyaj yapmak cildi bozar gibi mitlerin doğru olup olmadığını biliyor musunuz? İşte, sizin için sadece efsanelerden ibaret olan bakım mitlerinin doğruları...
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Neredeyse herkes işe yarayan güzellik bakımlarını okumuş veya duymuştur. ''Yüzünüzü sık yıkamak sivilcelerin oluşmasını engeller'' veya ''her gün 15 dakika güneşe çıkmak sağlıklıdır'' gibi örnekler doğru bilinen yanlışlar arasındadır. Bunlar gibi birçok ifade vardır ve hangi iddiaların doğru olduğunu bilmek karmaşık bir iş olabilir. İşte, haber başlıklarında yanlışlarının yazılı olduğu efsaneleşmiş yaygın ifadelerin arkasındaki gerçekler….
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SAÇINIZI DÜZENLİ KESMEK DAHA HIZLI UZATIR
Saçlarınızı belirli aralıklarla kestirmek uçların kırılmasını ve kırılmasını önlemeye yardımcı olabilir ancak daha hızlı uzamasını sağlayacağı doğru değildir. Saç kestirmenin faydaları vardır ancak saç büyümesi köklerden başladığı için bu uygulamayla hızlandırılabilecek bir süreç değildir.
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HER GÜN MAKYAJ YAPMANIZ CİLDİNİZ İÇİN KÖTÜDÜR
Her şeyde olduğu gibi burada da önemli olan doğru kullanımdır. Her gün makyaj yapmak, sonrasında doğru şekilde temizlendiği sürece cilt için kötü değildir. Gözenekleri tıkamayan kaliteli ürünler seçtiğinizden ve yatmadan önce makyajınızı tamamen çıkartırsanız cildinizde bozulma olmayacaktır. Ancak hormonal bir faktörün etkilediği durumlarda bir dermatologla görüşmenizde fayda olabilir.
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SİVİLCE KİRDEN KAYNAKLANIR
Sivilcenin kirli çarşaflar ve temizlenmeyen yüzden dolayı oluşabildiği durumlar vardır ancak her zaman bu durum geçerli değildir yani ilk sebep bunlardan çok hormonal ve genetik faktörlerin birleşimiyle ilgilidir. Ayrıca, yüzünüzü gereğinden fazla yıkamak veya çok sert yıkayarak tahriş etmek sivilcelerin daha da kötüleşmesine sebep olabilir.
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DOĞAL ÜRÜNLER HER ZAMAN DAHA İYİDİR
Doğal içerikler, kullanılan ürünün; çiçeklerden, köklerden, bitki yapraklarından veya tohumlardan elde edilerek yapıldığı anlamına gelir. Doğal olanı sağlıklı olanla ilişkilendirme eğiliminde olsak da doğal içeriklerin, sentetik olanlardan daha iyi olduğunu gösteren kanıt yoktur. Birçok doğal bileşen, alerjiye sebep olabileceğinden herhangi bir ürünü cildinize uygulamadan önce iyice araştırmanız ve etiketleri okumanız önemlidir.
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GÜNDE 15 DAKİKA GÜNEŞLENMEK SAĞLIKLIDIR
Her zaman uygun korumayla güneşlenmenin, D vitaminini vücuda almanın en kolay yollarından biri olduğunu söylenir. Ancak bronzlaşma, uzun süreli güneş hasarına neden olabileceği ve cilt hastalıklarına yakalanma riskini artırabileceği için sağlıklı değildir. D vitamini almak için içeriğinde bu vitamini bulunduran belirli yiyecekleri tüketebilirsiniz.
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KIRIŞIKLIK KARŞITI KREMLER YAŞLANMAYI YAVAŞLATIR
Yaşlanma belirtilerini tamamen tersine çevirebilecek sihirli bir krem yoktur. Sağladıkları tüm faydalara rağmen çoğu kırışıklık önleyici kremin yalnızca geçici nemlendirme sağladığını biliniyor. Ayrıca, uzun süreli etkisinin olduğuna dair de bir kanıt yoktur.
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Danışman dermatolog Dr. Anjali Mahto, ''klinik verilere bakarsak, gerçek yaşlanma karşıtı veya gençleştirici etkilere sahip olduğu gösterilen çok az içerik var.’’ diyor. İnce çizgi ve kırışıklıkların görünümünü en aza indirgemek için retinoidlerin yarar sağlayabileceğini ancak tamamen işe yaramayacağını da ekliyor.
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YÜZÜNÜZÜ SICAK SUYLA YIKAMALISINIZ
Yüzünüzü sıcak suyla yıkamak cildin hassasiyetini artırarak kurumasına ve bazı doğal yağların kaybolmasına sebep olabilir. Bu yıkamalar ciltte sertleşmeye neden olur ve hatta tahrişe neden olabilir. Cilde zarar vermemek için ılık suyla yıkamak ve hafif bir temizleyici kullanmak en iyisi olabilir.
Kaynak: Glamour Magazine, Bright Side, AA Dermatology, Wake Health
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