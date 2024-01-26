Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Güzellik bakım rutinlerinde efsaneleşmiş yaygın inançlar: Mitler ve gerçekler

        Güzellik bakım rutinlerinde efsaneleşmiş yaygın inançlar: Mitler ve gerçekler

        Bakım rutinleri hakkında pek çok şey söyleniyor ve bunların birçoğu uygulandıkça yaygınlaşıyor. Bu uygulamalar yaygınlaştıkça doğruluğu kontrol edilmeden efsaleneşmeye başlıyor. Peki, saçı kesmek hızlı uzatır, her gün makyaj yapmak cildi bozar gibi mitlerin doğru olup olmadığını biliyor musunuz? İşte, sizin için sadece efsanelerden ibaret olan bakım mitlerinin doğruları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 12:52 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Neredeyse herkes işe yarayan güzellik bakımlarını okumuş veya duymuştur. ''Yüzünüzü sık yıkamak sivilcelerin oluşmasını engeller'' veya ''her gün 15 dakika güneşe çıkmak sağlıklıdır'' gibi örnekler doğru bilinen yanlışlar arasındadır. Bunlar gibi birçok ifade vardır ve hangi iddiaların doğru olduğunu bilmek karmaşık bir iş olabilir. İşte, haber başlıklarında yanlışlarının yazılı olduğu efsaneleşmiş yaygın ifadelerin arkasındaki gerçekler….

        • 2

          SAÇINIZI DÜZENLİ KESMEK DAHA HIZLI UZATIR

          Saçlarınızı belirli aralıklarla kestirmek uçların kırılmasını ve kırılmasını önlemeye yardımcı olabilir ancak daha hızlı uzamasını sağlayacağı doğru değildir. Saç kestirmenin faydaları vardır ancak saç büyümesi köklerden başladığı için bu uygulamayla hızlandırılabilecek bir süreç değildir.

        • 3

          HER GÜN MAKYAJ YAPMANIZ CİLDİNİZ İÇİN KÖTÜDÜR

          Her şeyde olduğu gibi burada da önemli olan doğru kullanımdır. Her gün makyaj yapmak, sonrasında doğru şekilde temizlendiği sürece cilt için kötü değildir. Gözenekleri tıkamayan kaliteli ürünler seçtiğinizden ve yatmadan önce makyajınızı tamamen çıkartırsanız cildinizde bozulma olmayacaktır. Ancak hormonal bir faktörün etkilediği durumlarda bir dermatologla görüşmenizde fayda olabilir.

        • 4

          SİVİLCE KİRDEN KAYNAKLANIR

          Sivilcenin kirli çarşaflar ve temizlenmeyen yüzden dolayı oluşabildiği durumlar vardır ancak her zaman bu durum geçerli değildir yani ilk sebep bunlardan çok hormonal ve genetik faktörlerin birleşimiyle ilgilidir. Ayrıca, yüzünüzü gereğinden fazla yıkamak veya çok sert yıkayarak tahriş etmek sivilcelerin daha da kötüleşmesine sebep olabilir.

        • 5

          DOĞAL ÜRÜNLER HER ZAMAN DAHA İYİDİR

          Doğal içerikler, kullanılan ürünün; çiçeklerden, köklerden, bitki yapraklarından veya tohumlardan elde edilerek yapıldığı anlamına gelir. Doğal olanı sağlıklı olanla ilişkilendirme eğiliminde olsak da doğal içeriklerin, sentetik olanlardan daha iyi olduğunu gösteren kanıt yoktur. Birçok doğal bileşen, alerjiye sebep olabileceğinden herhangi bir ürünü cildinize uygulamadan önce iyice araştırmanız ve etiketleri okumanız önemlidir.

        • 6

          GÜNDE 15 DAKİKA GÜNEŞLENMEK SAĞLIKLIDIR

          Her zaman uygun korumayla güneşlenmenin, D vitaminini vücuda almanın en kolay yollarından biri olduğunu söylenir. Ancak bronzlaşma, uzun süreli güneş hasarına neden olabileceği ve cilt hastalıklarına yakalanma riskini artırabileceği için sağlıklı değildir. D vitamini almak için içeriğinde bu vitamini bulunduran belirli yiyecekleri tüketebilirsiniz.

        • 7

          KIRIŞIKLIK KARŞITI KREMLER YAŞLANMAYI YAVAŞLATIR

          Yaşlanma belirtilerini tamamen tersine çevirebilecek sihirli bir krem yoktur. Sağladıkları tüm faydalara rağmen çoğu kırışıklık önleyici kremin yalnızca geçici nemlendirme sağladığını biliniyor. Ayrıca, uzun süreli etkisinin olduğuna dair de bir kanıt yoktur.

        • 8

          Danışman dermatolog Dr. Anjali Mahto, ''klinik verilere bakarsak, gerçek yaşlanma karşıtı veya gençleştirici etkilere sahip olduğu gösterilen çok az içerik var.’’ diyor. İnce çizgi ve kırışıklıkların görünümünü en aza indirgemek için retinoidlerin yarar sağlayabileceğini ancak tamamen işe yaramayacağını da ekliyor.

        • 9

          YÜZÜNÜZÜ SICAK SUYLA YIKAMALISINIZ

          Yüzünüzü sıcak suyla yıkamak cildin hassasiyetini artırarak kurumasına ve bazı doğal yağların kaybolmasına sebep olabilir. Bu yıkamalar ciltte sertleşmeye neden olur ve hatta tahrişe neden olabilir. Cilde zarar vermemek için ılık suyla yıkamak ve hafif bir temizleyici kullanmak en iyisi olabilir.

          Kaynak: Glamour Magazine, Bright Side, AA Dermatology, Wake Health

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        İngiliz yetkiliden "Savaşa hazırlıklı olmalıyız" mesajı
        İngiliz yetkiliden "Savaşa hazırlıklı olmalıyız" mesajı
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Marmara'da 20 tsunami gözlem istasyonu kuruluyor
        Marmara'da 20 tsunami gözlem istasyonu kuruluyor
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Habertürk Anasayfa