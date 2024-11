Güzelbahçe'de bin 500 öğrenciye süt ve poğaça

İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi, meclis üyeleriyle birlikte alınan karar doğrultusunda, devlet okullarında öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine her gün poğaça ve süt dağıtma kararı aldı.

Bu kapsamda ara tatilin sona ermesiyle birlikte belediye ekipleri, okullarda poğaça ve süt dağıtımına başladı. İlk günkü dağıtıma, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da katıldı. Sabahın erken saatlerinde ders başlamadan Ali Bayırlar İlkokulu'na gelip, öğrencileri süt ve poğaça veren Başkan Günay, uygulamaya ilişkin şunları söyledi:

Bunu her gün okullarımızın önünde uygulayacağız. Okullar açılırken, çanta ile birlikte kırtasiyesiyle malzemeleri dağıtmıştık. Şimdi de devlet okulunda okuyan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, her sabah poğaça ve süt vereceğiz. Beş okulda dağıtıma başladık. Bin 500 öğrenciye her gün bir süt ve bir poğaça vereceğiz. Çocuklarımız beslenmeleri bizim için çok önemli. Çok olumlu, çok güzel karşılandı. Velilerimizde uygulamamızı beğendi."