04 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güzelavrat otu İstanbul'da yaşanan ıspanak zehirlenmesinin ardından merak konusu oldu. İddialara göre Ispanakların içerisine güzelavrat otu karıştı. Peki, güzelavrat otu zehirli mi? Güzelavrat otu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
GÜZELAVRAT OTU NEDİR?
Güzelavrat patlıcangiller familyasına ait çok yıllık otsu bir bitkidir. "Atropin" maddesi bu bitkinin halüsinojenik özellikleri olan oldukça zehirli yemişleri boyunca olan yapraklarından elde edilir.
GÜZELAVRAT OTU ZEHİLİ Mİ?
Avrupa kıtasının en zehirlilerinden biri ölümcül güzelAtropa belladona/ Güzelavrat otuyla tanışalım bugün. Genel bilinen adı Güzel avrat otu isede yörelere göre Ayı çileği (Trabzon),Ayı liforu (Trabzon),Ayı ligarbası (Trabzon),Deli otu, İpkeseği (Beşikdüzü-Trabzon),Kurt böğürtleni (Azdavay-Kastamonu),Yidin (Tirebolu-Giresun),Yiğdin otu (Azdavay-Kastamonu),Yabani tütün (Hamsiköy-Trabzon) anılır. Türkiye florasında Adana, Bolu, İstanbul, Kastamonu, Artvin, Çanakkale, Hatay, Kırklareli, Kütahya, Sinop, Trabzon da sıklıkla rastlanan bir bitkidir.
Çok yıllık 1,5 metreye ulaşabilen çok dallı kalkerli toprakları seven bir bitkidir. Yaprakları almaşlı kalın ve koyu yeşil renklidir. Çiçekleri beş sepal ve petalli ters çan şeklindedir. Meyveleri koyu siyaha yakın renkli ve tatlıdır. Bitkinin tamamı çok zehirlidir.
İlk zehirlenme belirtileri göz bebeklerinde büyüme, ağız kuruluğu, taşikardi, idrar tuttukluğu, halisünasyon vs dir. Acil olarak hastane gitmek ve yediğiniz bitkiyi yanınızda götürmeniz önerilir.
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