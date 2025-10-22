Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün 90'ıncı yılı kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün 907ncı kuruluş yılı, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Senfonik müzikten halk danslarına, mehterden semaya uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan gösteri, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı’nın katıldığı etkinlikte, yaklaşık 200 sanatçı sahne aldı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Devlet Halk Dansları Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Modern Folk Müzik Topluluğu’nun yer aldığı gösteride, mehter takımı ve sema performansları da izleyicilerden tam not aldı.

Kurumun 90 yıllık birikiminin yansıtıldığı bu özel sahne prodüksiyonu, sanatseverleri geçmişten bugüne Türkiye’nin kültürel zenginlikleriyle buluşturdu. Gösterinin genel sanat yönetmenliğini Ömer Faruk Belviranlı, müzik direktörlüğü ve orkestra şefliğini İhsan Özer üstlenirken, sahne düzeni Yıldız Çankaya tarafından gerçekleştirildi.

SELÇUKLU’DAN GÜNÜMÜZE UZANAN SANAT MİRASI

Etkinlikte konuşan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, 90 yıllık sanat yolculuğuna vurgu yaparak şunları söyledi: Bizim için çok anlamlı bir gün. 1935’te başlayan bu sanatsal ve kültürel serüveni sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü; operadan baleye, tiyatrodan geleneksel sanatlara kadar pek çok kurumu bünyesinden çıkarmış köklü bir yapıdır. Bugün, Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan tarihimizin izlerini, gönlümüze akseden o güzel namelerle birlikte dinleyeceğiz. Bu programda emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür ediyor, destekleri için Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a şükranlarımı sunuyorum.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NA YAKIŞIR ŞEKİLDE SANAT ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise konuşmasında, sanatın toplumla buluşmasına verdikleri önemi vurguladı: Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz, 81 ilde sanatın her dalında etkinlikler gerçekleştiriyor. Gençlerimize yol gösterici olmayı sürdürüyoruz. Sayın Bakanımızın öncülüğünde, Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ‘Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde çalışmalarımız devam edecek.