Güzel havayı fırsat bilen İstanbullular yeşil alanlarda iftar yaptı

Vatandaşlardan bazıları kurdukları masalarda, bazıları ise yer sofralarında yanlarında getirdikleri yiyeceklerle oruçlarını açtı.

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Beyoğlu'nda Haliç kıyısındaki yeşil alanda kimi vatandaşlar iftar için mangal yaktı. Aileleriyle gelen çocuklar da buradaki oyun parkında oynadı.

Bazı İstanbullular ise oruçlarını açmak için Sultanahmet'i tercih etti.

Yeşil alanların bir bölümü zarar görmemesi için görevlilerce çevrilirken, geri kalan alanlarda vatandaşlar evlerinden getirdikleri erzakla oruç açmak için sofra kurdu.

Çok sayıda vatandaş da iftar saatine kısa bir süre kala geldiği için oturacak yer bulamadı.

Maltepe sahilinde ise bazı vatandaşlar çimlerde oturarak iftar yaptı.

Küçükçekmece Gölü kenarına gelen İstanbullular da yanlarında getirdikleri masa ve sandalyeleri çimlere yerleştirerek oruçlarını açtı. Kimi vatandaşların, yemeklerini getirdikleri küçük ocaklarda hazırladıkları görüldü.