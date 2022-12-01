Füsun ile Feyyaz’a bıraktığı menemenci dükkanının darmadağın halini gören Kıymet büyük bir şok yaşarken, kahkaha dolu bir bölüm izleyicileri bekliyor.

GÜZEL GÜNLER’İN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Selma okuldan gelen sürpriz telefonla Van yolundan İstanbul’a döndü. Leylim’in sınavı geçip okula kabul edilmesiyle Selma, İstanbul’da bir hayat kurmak için harekete geçti. Selma’nın en büyük destekçileri Altan ve Füsun oldu. Selma’nın dönüş haberi Mihran ve ailesini tedirgin etti. Özellikle Saliha’nın tepkisi herkesin gözünü korkuttu. Kıymet, bir yanlış anlaşılma sonucu Hakim’i belediyeye şikayet edince zabıta Hakim’in kapısına dayandı.

Hakim, kendisini kimin şikayet ettiğini öğrenmek için iz sürmeye başladı, Kıymet ise mecburen sessiz kaldı. Atakan’ın, Alya’nın babasından para alarak borçları kapatması kahvecide yeni bir dönem başlattı. Çetin, dükkanın başına Tuna’yı getirdi. Tuna hemen işe koyularak projelerini hayata geçirmeye başladı. Leylim’in konakta bulduğu fotoğraf, Mihran’ın aklında soru işaretleri yarattı. Mihran, Setrak’ın kolyesinin kimde olduğunu öğrenebilmek için kolyeyi tamire götüren kişinin peşine düştü. Mihran, ustadan aldığı bilgiyle Selma’yı da yanına alarak kolyeyi tamire götüren Zehra’yla görüşmeye gitti. Selma ve Mihran, Zehra’yla konuşurken duvardaki fotoğrafı gördü ve Setrak’ın yanındaki kişinin kim olduğunu sordu. Zehra fotoğraftaki kişinin amcası olduğunu söyleyince ikili büyük bir şok yaşadı.

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Güzel Günler’in 5. Bölüm 2. Tanıtımı;

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/guzel-gunler-5-bolum-2-fragmani/108294