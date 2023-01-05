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Atakan ve Altan’ın evlilik heyecanı yaşadığı tanıtımda ikilinin bu haberi Kıymet’e nasıl vereceği merakla beklenirken, Kıymet ve Füsun yeni bir maceraya atılıyor. Alya’nın Selma ile olan konuşması ikili arasındaki gerilimi yükseltirken Mihran’ın Alya’ya kolyeyi sorması şoke ediyor.

GÜZEL GÜNLER’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Altan ve Atakan evlilik kararı vermiş, iş kararı aileye açıklamaya kalmıştır. Ama ailenin gün boyu yaşadıkları yüzünden çift bu kararı en olmadık yer ve zamanda söylemek zorunda kalır. Mihran ve Alya arasında ipler gerilirken, Atakan’ın düğün planlarından habersiz Kıymet, Feyyaz’ı evlendirmeye karar verir. Selma Leylim’in velayetini kaybetmemek için elinden geleni yapacak ancak Leylim’in başını derde sokması işleri iyice karıştıracaktır.

İşte Güzel Günler’in 9. Bölüm 2. Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Haberi Hazırlayan : Türker Üner