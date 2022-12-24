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Kıymet, Füsun, Saliha ve Ayşim’in hep birlikte “Menşure Hanım” isimli türküyü seslendirdiği eğlenceli sahnede Kıymet’in performansı Füsun’u şaşırtırken bu anlar izleyicileri kahkahaya boğuyor.

GÜZEL GÜNLER’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kıymet yılbaşı gecesi bir yemek düzenleyerek herkesi bir araya getirir. Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen Atakan, ailece geçirecekleri yılbaşının kusursuz olması için var gücüyle çabalarken, önüne çıkan zorlukları yine Altan sayesinde aşar. Dünürlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen Kıymet, evde seferberlik ilan ederken sıkıştığı her an yardımına Hakim yetişir. Feyyaz’ın yaptıklarından sonra kafası karışan Füsun, en iyi arkadaşını kaybetme korkusu yaşar. Selma ve Leylim karşılarına çıkan çekiliş ikramiyesi ile hayallere dalarken Mihran, Alya’yla arasındaki köprüleri yakmaya hazırlanmaktadır. Yeni yılın en büyük sürprizi Altan ve Atakan’dan gelecektir.

İşte Güzel Günler’in 8. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;



Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!