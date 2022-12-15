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Güzel Günler’in 7. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Giriş: 15.12.2022 - 23:34 | Güncelleme: ABONE OL
Güzel Günler’in 7. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!

Alya, Mihran’ın “Yapamıyorum” sözleri karşısında şoke olurken, Hakim’in Feyyaz’a tavsiyeleri yüzleri güldürüyor.

“YAPAMIYORUM”

Masaj keyfi yapan Kıymet ve Füsun’un tatlı atışmalarının ekrana geldiği tanıtımda Altan’ın, “Bir şey olacağı belliydi, çok mutlu olduk” sözleri merak uyandırıyor.

GÜZEL GÜNLER’İN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Saliha, Leylim’in daha önce eve geldiğini öğrenince çok sinirlendi. Selma’dan kurtulmak için Selma’nın İstanbul'da yaşayan amcasına ziyarete gitti. Celil’e Leylim’e sahip çıkması için akıl verdi. Tuna’nın açılış partisi vereceğinin duyulması üzerine Atakan, Altan ve Selma hemen işe koyulup kendi kafeleri için bir parti hazırlığına giriştiler. Bütün aile el ele verip açılışı gerçekleştirdi. Selma’nın varlığından rahatsız olan Alya ise kolyeyi Mihran’a verip Selma’dan kurtulmak istese de kolyenin tılsımlı olup olmadığını merak etmeden duramadı. Hakim’in konser davetine bir hayli mutlu olan Kıymet, konsere son anda gitmemeye karar verdi. Tayfun’la yeniden iletişime geçtiğini düşünen Füsun ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Celil, polislerle birlikte Selma ve Leylim arabadayken baskın yapınca Selma zor durumda kaldı. Amcasının bu hamlesi Selma için sıkıntılı bir sürecin başlangıcı olacağının habercisi oldu.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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